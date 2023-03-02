Владимир Путин назвал терактом атаку на села Брянской области

Владимир Путин назвал террористическим актом нападение на брянские села. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин назвал террористическим актом нападение на села Брянской области. Об этом глава государства заявил в обращении к участникам пилотной образовательной программы "Школа наставника".

"Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, что там сидят гражданские лица и дети. "Нива" обыкновенная. Открыли огонь. Именно такие люди ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, истории, традиций, языка", — сказал Владимир Путин.

Сегодня днем губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов. Они, по данным СМИ, захватили несколько заложников. В результате атаки люди получили ранения, есть погибшие. Известно, что власти Украины причастность к нападению отрицают. Ответственность за произошедшее на себя взял "Русский добровольческий корпус", который состоит из выходцев запрещенной в России организации "Азов".

Пресс-секретарь российского президента сообщил, что завтра Владимир Путин проведет совещание Совета безопасности, передает "Коммерсантъ".

Напомним, ранее Владимир Путин выступил на коллеги ФСБ, поставив спецслужбе ряд задач.