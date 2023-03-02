ФСБ предотвратила теракт в Свердловской области

Подозреваемый задержан в Новоуральске. Фото: пресс-служба Управления ФСБ РФ по Свердловской области

Сотрудники ФСБ задержали 44-летнего мужчину, который хотел устроить теракт в Новоуральске. Он собирался поджечь военкомат с помощью коктейля Молотова, об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ РФ по Свердловской области.

В ходе обысков дома у задержанного были обнаружены три самодельных зажигательных устройства и вещества для изготовления коктейлей Молотова. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Приготовление к террористическому акту".

Задержанный помещен под стражу. Сотрудники спецслужбы продолжают оперативно-разыскные и следственные мероприятия.

Видео: пресс-служба УФСБ РФ по Свердловской области.

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