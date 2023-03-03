Жительницу Екатеринбурга суд отправил в колонию за неуплату алиментов

Неплательщица приговорена к 3 месяцам лишения свободы. Фото: Алексей Кунилов

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении местной жительницы, которая не платила алименты своей дочери, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным надзорного ведомства, с 2020 года в соответствии с решением суда жительница Екатеринбурга должна была перечислять ¼ доли заработка на содержание ребенка. Однако алименты женщина добровольно не оплачивала, за что была привлечена сначала к административной ответственности, а потом и к уголовной. Ей назначили исправительные работы. Но даже после этого мать не стала платить алименты и долги по ним.

В итоге Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил женщину к 3 месяцам лишения свободы, отбывать которое осужденная будет в колонии-поселении.

Напомним, в Верхотурском районе была задержана местная жительница, которая накопила долг по алиментам в 200 тысяч рублей.