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3 марта 2023, 12:57

Жительницу Екатеринбурга суд отправил в колонию за неуплату алиментов

Колония

Неплательщица приговорена к 3 месяцам лишения свободы. Фото: Алексей Кунилов

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении местной жительницы, которая не платила алименты своей дочери, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным надзорного ведомства, с 2020 года в соответствии с решением суда жительница Екатеринбурга должна была перечислять ¼ доли заработка на содержание ребенка. Однако алименты женщина добровольно не оплачивала, за что была привлечена сначала к административной ответственности, а потом и к уголовной. Ей назначили исправительные работы. Но даже после этого мать не стала платить алименты и долги по ним.

В итоге Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил женщину к 3 месяцам лишения свободы, отбывать которое осужденная будет в колонии-поселении.

Напомним, в Верхотурском районе была задержана местная жительница, которая накопила долг по алиментам в 200 тысяч рублей.

Областная газета Свердловской области

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