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3 марта 2023, 15:59

Смертельная авария произошла на трассе Пермь — Екатеринбург

Место ДТП

В ДТП погибла 31-летняя женщина-водитель. Фото: пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Свердловской области

На 223 километре автодороги Пермь — Екатеринбург столкнулись легковая (Mitsubishi) и грузовая (MAN) машины. В аварии погибла 31-летняя женщина — водитель Mitsubishi, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Свердловской области.

Травмы получила 28-летняя пассажирка Mitsubishi. Водитель грузовика не пострадал.

По предварительным данным Госавтоинспекции, во время движения водитель легкового автомобиля задела колесом обочину, из-за чего машина выехала на встречную полосу. В этот момент по дороге двигался грузовик MAN, с которым столкнулся Mitsubishi.

Фото: пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. На месте ДТП организовано реверсивное движение, за ситуацией следят инспекторы ДПС, регулируя движение транспорта.

Фото: пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Свердловской области

Ранее на трассе Пермь – Екатеринбург столкнулись микроавтобус и грузовик. 

Областная газета Свердловской области

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