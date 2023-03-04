В Екатеринбурге загорелась крыша строящейся высотки

На крыше строящейся высотки в Академическом загорелась битумная основа. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Евгения Савкова произошло возгорание на крыше строящегося 25-этажного дома. На место ЧП были направлены пожарные, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

На месте происшествия пожарно-спасательные подразделения установили, что на кровле высотки загорелась битумная основа. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Пожар был оперативно ликвидирован. Данные о пострадавших и погибших не поступали.

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