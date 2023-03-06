Темы дня

Общество / Происшествия
6 марта 2023, 13:17

В Кировграде с владелицы напавшей на ребенка собаки взыскали компенсацию

Собака

Хозяйка выгуливала собаку без намордника. Фото: Павел Ворожцов

Прокуратура Кировграда через суд добилась взыскания компенсации морального вреда с владелицы собаки, которая напала на 6-летнего ребенка. Хозяйка пса обязана выплатить в пользу пострадавшего 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Свердловской областной прокуратуры.

Инцидент произошел 15 октября 2022 года в Кировграде. Собака, которую хозяйка выгуливала без намордника, набросилась на ребенка и укусила его за левую голень. Пострадавший был направлен в местную больницу, где ему обработали раны и наложили повязки. После этого он проходил амбулаторное лечение.

В прокуратуре отметили, что в интересах несовершеннолетнего потерпевшего был подан иск в Кировградский городской суд о взыскании с хозяйки пса компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме.

Напомним, ранее в собачьем питомнике Полевского во время экскурсии на маленькую девочку напал пес. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.03.2023, 18:32 / Экономика
На Среднем Урале предоставят льготные займы начинающим предпринимателям
06.03.2023, 18:19 / Общество
В Артемовском после ремонта открылась поликлиника для 19 тысяч пациентов
06.03.2023, 17:33 / Общество
В Екатеринбурге на Широкой Речке бьет коммунальный фонтан
06.03.2023, 17:10 / Общество
В Академическом районе Екатеринбурга ограничат движение из-за строительства трамвайной ветки
06.03.2023, 16:51 / Общество
В Свердловской области откроют еще два модульных ФАПа