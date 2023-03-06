В Екатеринбурге на Широкой Речке бьет коммунальный фонтан

На Широкой Речке прорвало трубу. Фото: Галина Соловьева

Больше часа бьет из-под земли коммунальный фонтан в екатеринбургском микрорайоне Широкая Речка, сообщают жители.

По словам очевидцев, мощная струя воды вырвалась из котлована, в котором находится экскаватор.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, на данном участке произошло повреждение сетей Водоканала. Аварийная бригада уже выехала на место ЧП для выяснения ситуации и устранения неполадок.

Видео: группа "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте".

Ранее в Екатеринбурге из-за коммунальной аварии затопило проспект Космонавтов.