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6 марта 2023, 17:33

В Екатеринбурге на Широкой Речке бьет коммунальный фонтан

  Марина Сапожникова
Вода на дороге

На Широкой Речке прорвало трубу. Фото: Галина Соловьева

Больше часа бьет из-под земли коммунальный фонтан в екатеринбургском микрорайоне Широкая Речка, сообщают жители.

По словам очевидцев, мощная струя воды вырвалась из котлована, в котором находится экскаватор.  

Как рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, на данном участке произошло повреждение сетей Водоканала. Аварийная бригада уже выехала на место ЧП для выяснения ситуации и устранения неполадок. 

Видео: группа "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте".

Ранее в Екатеринбурге из-за коммунальной аварии затопило проспект Космонавтов.

Областная газета Свердловской области

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