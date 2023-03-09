В Чите в поселке Антипиха МЧС спасли 11 человек из разрушенной после взрыва пятиэтажки

В поселке Антипиха в жилой пятиэтажке взорвался бытовой газ. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю

В Забайкальском крае сотрудники МЧС продолжают ликвидацию последствий взрыва бытового газа в жилой пятиэтажке. ЧП случилось сегодня в поселке Антипиха города Читы.

Всего спасены 11 человек, в том числе двое детей. Пострадавшие направлены в больницы Читы. На месте происшествия ведутся работы по расчистке территории, спасатели разбирают завалы, используя специальную технику, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю.

К ликвидации последствий привлечены сотрудники МЧС, полиция, поисково-спасательная и газовая службы, скорая медицинская помощь. Всего на месте ЧП работают 182 человека и 36 единиц техники. От МЧС России — 48 человек и 12 единиц техники.

Информация о взрыве бытового газа в многоэтажке поступила в МЧС в 8:50 по московскому времени. В подъезде № 1 произошло обрушение перекрытий между 4 и 5 этажами.

Напомним, ранее в Новосибирске из-за взрыва бытового газа при обрушении дома погибли больше 10 человек.