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10 марта 2023, 14:04

В Нижнем Тагиле учителя ОБЖ отстранили от работы из-за инцидента с учениками

Парта ученика

У родителей нет претензий к учителю ОБЖ. Фото: Павел Ворожцов

В нижнетагильской школе № 58 учителя ОБЖ, с которым у учеников случился конфликт, отстранили от уроков. Инцидент произошел 9 марта с учащимися 5 класса. Родители сообщили директору образовательного учреждения и отправили видео.

"Директор сразу организовала экстренное совещание с участием родителей. На нем обсудили причины и детали ситуации. Перед родителями и детьми извинились за поведение учителя. Его отстранили от работы до окончания внутренней и полицейской проверок. Сам учитель объяснил поступок отсутствием дисциплины на уроке, отметив, что физического насилия не было", — сообщили в управлении образования Нижнего Тагила.

У родителей нет претензий к педагогу, они попросили удалить видеозапись из социальных сетей, посчитав конфликт урегулированным, уточнили в городском управлении образования.

Там добавили, что педагог имеет высшее образование, работает в школе с августа 2022 года. У детей ведет ОБЖ и физкультуру, активно участвует с учениками в спортивных соревнованиях и патриотических мероприятиях. За это время на работу учителя никто не жаловался.

Напомним, следствие организовало проверку из-за инцидента, случившегося между педагогом и учениками.

Областная газета Свердловской области

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