Свердловская полиция задержала молодого хоккеиста, работавшего на мошенников

За один день курьер успел получить от доверчивых пенсионерок больше миллиона рублей. Фото: Валерий Горелых

В Свердловской области сотрудники полиции из подразделения уголовного розыска ОВД Качканара задержали курьера, который работал на аферистов, собирая деньги у обманутых пенсионеров по схеме "Родственник попал в ДТП".

Только за один день молодой человек успел получить от доверчивых пенсионерок больше миллиона рублей, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По его данным, жертвами стали бабушки 1933, 1935, 1936, 1948 годов рождения. Каждой из пенсионерок на стационарный телефон поступали звонки. Собеседники представлялись сотрудниками силовых структур и сообщали, что их сын, дочь, внук или внучка стали виновниками дорожных аварий. Чтобы спасти их от заключения, необходимо заплатить деньги.

"Любителем обмана пенсионеров оказался 17-летний житель Верхней Салды. Парень с 6 лет увлекался хоккеем, имеет большое количество спортивных медалей, грамот и кубков. После школы он поступил учиться в одно из учебных заведений Казани, но вскоре бросил его. Вернулся домой и устроился подрабатывать курьером у телефонных мошенников. Уходя из дома, он лукавил даже своим родителям, сообщал, что пошел на тренировку. Когда оперуполномоченные его задержали, он им продемонстрировал, насколько жесткие порядки царят в криминальной структуре. Стоило молодому человеку один раз отказаться от выполнения воровской задачи, ему тут же бригадиры пригрозили штрафными санкциями", — рассказал Валерий Горелых.

Он уточнил, что жертвами курьера стали жители Нижней Туры, Нижнего Тагила, Лесного, Верхней Салды. Полиция возбудила пять уголовных дел, устанавливается точное число потерпевших.

Напомним, в Екатеринбурге мошенник под видом сантехника похитил у пенсионерки полмиллиона рублей.