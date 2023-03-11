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11 марта 2023, 17:06

В Екатеринбурге загорелась строящаяся многоэтажка

Тушение пожара

В многоэтажке загорелись стройматериалы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге ликвидируют пожар в строящейся многоэтажке на улице Тенистой. На 9 этаже дома загорелись стройматериалы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

До приезда огнеборцев здание самостоятельно покинули 8 человек.

Тушение пожара осложнила сильная задымленность. На поиск очага возгорания было привлечено звено газодымозащитной службы. В общей сложности в ликвидации возгорания задействовали 19 сотрудников МЧС и 6 единиц техники. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Данных о пострадавших не поступало, на месте возгорания ведется проливка и разбор сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее в Академическом районе Екатеринбурга в строящейся многоэтажке загорелась крыша.

Областная газета Свердловской области

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