В Березовском огнеборцы ликвидировали крупный пожар в кафе

Пожар охватил помещения кафе в Березовском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Возгорание в кафе произошло на улице Ленина в Березовском. До приезда сотрудников МЧС здание покинули два человека.

Прибывшие на место ЧП пожарные установили, что горение происходит внутри кафе, пламя также охватило пристрой к нему, из-за чего образовалось сильное задымление. Для поиска очага возгорания были привлечены два звена газодымозащитной группы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Чуть больше часа сотрудникам МЧС потребовалось, чтобы устранить пожар, который охватил 130 квадратных метров. Также они не допустили распространение огня на соседние здания. Всего к ликвидации возгорания были привлечены 5 единиц спецтехники и 16 человек личного состава.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Причина возгорания устанавливается, информации о пострадавших не поступало.

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