Пенсионерка из Екатеринбурга отдала телефонным аферистам 4 миллиона рублей

88-летняя пенсионерка потеряла свои сбережения по вине мошенников. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге жертвой телефонных мошенников стала 88-летняя жительница. Пенсионерка обратилась в отдел полиции № 7 Октябрьского района и рассказала, что неизвестные обманом выманили у нее 4 миллиона рублей сбережений.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, пожилая женщина пояснила, что ей позвонил незнакомый мужчина, представился полицейским и сказал, что с ее счета пытаются списать средства. Чтобы сохранить деньги, их необходимо перевести на "защищенный" счет.

Напуганная пенсионерка сняла через банкомат 800 тысяч рублей и перевела их на счет аферистов, следуя инструкции. Лжесиловик заверил ее, что полиция ведет поиск тех, кто пытался списать средства. После этого пострадавшей позвонил еще один незнакомец, он представился сотрудником банка. Он сообщил, что оставшиеся деньги для защиты от списания необходимо перевести на "безопасные" счета. Пенсионерка сняла остальные сбережения и перевела их мошенникам.

О том, что потерпевшая стала жертвой аферистов, она поняла после того, как звонки неизвестных прекратились.

По факту мошенничества полицией возбуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска устанавливают причастных к данному преступлению. В полиции еще раз напоминают жителям быть бдительными, не разговаривать с незнакомцами по телефонам и не сообщать им свои личные данные, пароли и коды, поступившие в сообщениях.

Напомним, ранее свердловская полиция задержала молодого хоккеиста, работавшего на мошенников.