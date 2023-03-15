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Общество / Происшествия
15 марта 2023, 09:15

Из-за возгорания на станции из метро Екатеринбурга эвакуировали пассажиров

Станция метро

Со станции "Уралмаш" эвакуировали 385 человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

385 человек, из которых 58 детей, эвакуировали сегодня из екатеринбургского метрополитена сотрудники МЧС после получения сообщения о возгорании. ЧП зафиксировано на станции "Уралмаш", сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Прибывшие на место ЧП огнеборцы провели разведку местности. В вентиляционной камере был найден очаг пожара. По данным МЧС, возгорание произошло из-за короткого замыкания электрических кабелей. Пожар на площади в один погонный метр ликвидирован.

К устранению возгорания были привлечены 20 единиц спецтехники и 48 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало. Сотрудники газодымозащитной службы проводят проверку помещений на станции.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Напомним, накануне в Тавде загорелся металлический ангар, в ликвидации пожара были задействованы 25 сотрудников МЧС и 6 единиц техники. 

Областная газета Свердловской области

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