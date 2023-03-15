В Среднеуральске спасли рыбаков с дрейфующей льдины

На помощь рыбакам направили сотрудников МЧС. Фото: Владимир Мартьянов

В Среднеуральске на озере Исетском откололась льдина, на которой находились три рыбака.

На помощь рыбакам были направлены сотрудники подразделения 1-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Свердловской области и региональной Службы спасения, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

По озеру льдина дрейфовала недолго, течение ее принесло к берегу. Рыбаки самостоятельно перебрались на сушу, помощь сотрудников МЧС им не потребовалась.

Спасатели напоминают, что в Свердловской области есть водоемы, на которых запрещена зимняя рыбалка. В МЧС отмечают, что, упав в холодную воду, человек может продержаться в ней максимум 10–15 минут, после этого наступает гипотермия и смерть. Спасатели настоятельно не рекомендуют выходить на лед осенью и весной, и призывают даже зимой делать это с большой осторожностью.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Напомним, в Екатеринбурге сотрудники МЧС провели рейд на Городскому пруду, выход на который опасен для жизни.