В Серове с крыши дома на подростка рухнула наледь

Подросток из Серова получил повреждения от упавшей на него наледи. Фото: Алексей Кунилов

В Серове прокуратура проводит проверку по факту схода наледи на подростка. Молодой человек получил травмы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

ЧП произошло в Серове на улице Ленина у дома № 132. Подросток 2006 года рождения проходил мимо, в этот момент на него сверху упал кусок льда. Молодой человек успел руками закрыть голову от удара, но, несмотря на это, он все равно был травмирован. Подростка доставили в клинику, где ему оказали необходимую помощь.

В прокуратуре сообщили, что в ходе проверки будет установлено, откуда именно упала наледь: с кровли дома или с козырька балкона. В надзорном ведомстве отметили, что данную многоэтажку обслуживает управляющая компания "УК Аквилегия". Будет дана оценка работе и действиям ответственных лиц коммунальной организации по своевременной очистке крыши дома от снега и наледи.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, ранее Госжилстройнадзор Свердловской области напомнил управляющим компаниям и ТСЖ о необходимости чистить крыши от снега.