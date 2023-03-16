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Общество / Происшествия
16 марта 2023, 15:11

СКР возбудил дело после обнаружения двоих детей у тел супругов в Екатеринбурге

СКР

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Фото: Алексей Кунилов

Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело после того, как в одной из квартир Екатеринбурга возле мертвых родителей были найдены дети: двухлетний мальчик и трехмесячная девочка.

Тела супругов, мужчины 1993 года рождения и женщины 1997 года рождения, без признаков жизни нашли в доме на улице Таганской в Екатеринбурге. Следователи провели осмотр места происшествия, тела умерших направили на экспертизу для определения точной причины гибели. По предварительным данным, смерть мужа и жены не имеет криминальных признаков, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.  

По данным полиции, семья квартиру арендовала, прожив в ней 2 месяца. Найденные дети направлены в больницу.

"В настоящее время дети находятся на обследовании в больнице с диагнозом "обезвоживание", врачи оказывают им необходимую помощь. После лечения будет определена передача детей либо родственникам, либо в социальный центр до решения вопроса об опекунстве", — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Уголовное дело СКР возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Напомним, в Екатеринбурге на три месяца продлили арест матери, убившей троих детей.

Областная газета Свердловской области

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