Под Екатеринбургом сгорел приют для бездомных животных

В пожаре погибли несколько десятков животных. Фото: страница питомника "Надин Ковчег" в социальной сети "ВКонтакте"

В екатеринбургском приюте для бездомных кошек и собак "Надин Ковчег" случился пожар. Из 142 хвостатых погибли несколько десятков питомцев.

"В ночь на 21 марта сгорели жилые помещения. Негде варить еду. Сгорели вольеры, домик кошек, домик Нади. Самое страшное — погибли половина животных", — сообщается на официальной странице питомника в социальной сети "ВКонтакте".

Причины пожара устанавливаются. В приюте объявили сбор помощи. Нужны люди, которые помогут в ликвидации последствий пожара, а также строительные инструменты (шуруповерт, саморезы, пилы, гвозди, молотки) для восстановления вольеров.

Кроме того, выжившим животным требуются медикаменты для лечения ожогов (спреи и мази), а также одеяла, пледы, подушки и сухой корм.

Напомним, ранее свердловские пожарные спасли из заброшенного карьера собаку.