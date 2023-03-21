В Екатеринбурге с железнодорожных путей сошли 13 вагонов

В столице Среднего Урала между станциями ВИЗ и Екатеринбург-Пассажирский с путей сошли 13 вагонов грузового поезда с известняком, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Опрокидывания вагонов не произошло. Движение поездов приостановлено не было.
На место ЧП выехал свердловский транспортный прокурор. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка, касающаяся безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Напомним, ранее на железнодорожной станции в Екатеринбурге произошла утечка щелочи.