В Екатеринбурге с железнодорожных путей сошли 13 вагонов

ЧП случилось между станциями ВИЗ и Екатеринбург-Пассажирский. Фото: telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры

В столице Среднего Урала между станциями ВИЗ и Екатеринбург-Пассажирский с путей сошли 13 вагонов грузового поезда с известняком, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Опрокидывания вагонов не произошло. Движение поездов приостановлено не было.

На место ЧП выехал свердловский транспортный прокурор. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры

Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка, касающаяся безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Фото: telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры

Напомним, ранее на железнодорожной станции в Екатеринбурге произошла утечка щелочи.