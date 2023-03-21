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21 марта 2023, 21:27

В Екатеринбурге с железнодорожных путей сошли 13 вагонов

Ж/д пути

ЧП случилось между станциями ВИЗ и Екатеринбург-Пассажирский. Фото: telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры

В столице Среднего Урала между станциями ВИЗ и Екатеринбург-Пассажирский с путей сошли 13 вагонов грузового поезда с известняком, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. 

Опрокидывания вагонов не произошло. Движение поездов приостановлено не было. 

На место ЧП выехал свердловский транспортный прокурор. Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Фото: telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры

Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка, касающаяся безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Фото: telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры

Напомним, ранее на железнодорожной станции в Екатеринбурге произошла утечка щелочи. 

Областная газета Свердловской области

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