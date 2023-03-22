МЧС предупреждает об опасности выхода на лед городского пруда в Екатеринбурге

Выход на лед водоемов опасен из-за его рыхлой структуры. Фото: telegram-канал ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Сотрудники МЧС призывают жителей Екатеринбурга быть осторожными и опасаться выходить на лед городского пруда. По данным спасателей, толщина льда составляет 40 сантиметров, но его структура деформирована.

"Ледовый покров непрочный по всей толщине и напитан водой. Также видны проталины, что говорит о ненадежности", — рассказал сотрудник Центра ГИМС ГУ МЧС России по Свердловской области Николай Главатских.

Лед может в любую минуту треснуть — человек провалится в холодную воду. Ради нескольких сэкономленных минут идти на неоправданный риск не стоит, отмечают в региональном главке МЧС России.

Фото: telegram-канал ГУ МЧС РФ по Свердловской области

В МЧС предупреждают, что жители, вышедшие на лед водоемов, где установлены запрещающие аншлаги, могут быть оштрафованы на 5 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Заречном спасатели сняли двух рыбаков с отколовшейся льдины.