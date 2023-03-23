Екатеринбургские медики готовят к выписке детей, найденных в квартире с умершими родителями

Дети будут переданы родственникам. Фото: Владимир Мартьянов

Брата с сестрой, которые несколько дней находились в екатеринбургской квартире с мертвыми родителями, выписывают из больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

По данным медиков, 2-летний мальчик через несколько дней пребывания в больнице был переведен на естественное питание, стал более активным. Сегодня врачи выписали ребенка. Его 3-месячная сестра пока находится под наблюдением медиков, ее готовят к выписке из медучреждения.

Дети будут переданы родственникам, такое решение принято органами опеки и попечительства.

Маленькие брат и сестра были найдены в середине марта в квартире на улице Таганской в Екатеринбурге рядом с телами их родителей.

Напомним, СКР возбуждено уголовное дело, устанавливается причина смерти семейной пары.