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24 марта 2023, 12:26

К тушению пожара в Арамиле привлечена высотная техника. Видео

Пожар

Площадь пожара увеличилась до 4 тысяч квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

В Арамиле к тушению горящего научно-производственного комплекса на улице Клубной привлечена высотная техника, борьба с огнем продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Высотная техника необходима для подачи воды сверху. В МЧС отмечают, что тушение огня осложняется сильным задымлением и расположенным рядом складом с легковоспламеняющимися жидкостями.

Известно, что площадь пожара увеличилась и составляет уже 4 тысячи квадратных метров.

На месте ЧП развернут оперативный штаб.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Напомним, что до приезда сотрудников МЧС из здания эвакуировались 110 человек.

Областная газета Свердловской области

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