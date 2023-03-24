Темы дня

Общество / Происшествия
24 марта 2023, 13:47

В Арамиле силами МЧС локализован крупный пожар на производстве. Видео

Ликвидация пожара

Борьба с пожаром в Арамиле продолжается. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

В научно-производственном комплексе Арамиля огнеборцы локализовали пожар, который охватил площадь в 4 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Сейчас пожарные начали тушить пламя внутри здания. Чтобы попасть в помещения, сотрудникам МЧС пришлось применить специнструмент.

Также для разведки и мониторинга обстановки использован квадрокоптер.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Ранее к тушению огня была привлечена высотная техника для доставки воды сверху.

Ликвидация пожара, начавшегося сегодня в первой половине дня, продолжается.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.03.2023, 18:17 / Общество
В Екатеринбурге в новом микрорайоне откроют детский сад
24.03.2023, 17:59 / Общество
Свердловские пенсионеры смогут ездить в электричках за полцены
24.03.2023, 17:43 / Экономика
Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков посетил ряд предприятий Кушвы
24.03.2023, 17:29 / Общество
Жителей Екатеринбурга пригласили поучаствовать в традиционном весеннем субботнике
24.03.2023, 16:58 / Общество
Проверку мигрантов провела полиция в Екатеринбурге