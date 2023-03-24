В Арамиле силами МЧС локализован крупный пожар на производстве. Видео

В научно-производственном комплексе Арамиля огнеборцы локализовали пожар, который охватил площадь в 4 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
Сейчас пожарные начали тушить пламя внутри здания. Чтобы попасть в помещения, сотрудникам МЧС пришлось применить специнструмент.
Также для разведки и мониторинга обстановки использован квадрокоптер.
Видео: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области
Ранее к тушению огня была привлечена высотная техника для доставки воды сверху.
Ликвидация пожара, начавшегося сегодня в первой половине дня, продолжается.