Роспотребнадзор проверяет качество воздуха в районе пожара в Арамиле

Санитарные врачи советуют жителям Арамиля в районе пожара не находиться на открытом воздухе и не открывать окна. Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

В связи с пожаром на заводе в Арамиле Управление Роспотребнадзора по Свердловской области организовало проверку качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Лабораторные исследования проводит Южный филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области".

Санитарные врачи советуют жителям Арамиля по возможности не находиться на открытом воздухе, не открывать окна, делать влажную уборку; отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, не курить. Выходя на улицу, надевать маски или респираторы.

В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу.

Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, в Арамиле силами МЧС на заводе локализован крупный пожар.