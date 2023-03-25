Мошенники под видом сотрудников портала Госуслуги атаковали жителей Свердловской области

Звонок поступает через мессенджер WhatsApp*, под номером высвечивается логотип Госуслуг. Фото: Дарья Черткова

Злоумышленники, которые представляются сотрудниками портала Госуслуги, за последние двое суток совершили более сотни звонков по WhatsApp* на номера жителей Верхотурья. Такая информация появилась на странице администрации городского округа Верхотурский в соцсети "ВКонтакте".

"Участились попытки мошенников украсть данные граждан на сайте Госуслуги. За последние два дня верхотурцы получили более сотни звонков от аферистов", — говорится в сообщении отделения полиции № 12 МО МВД России "Новолялинский".

Звонок поступает через мессенджер WhatsApp*. Под неизвестным номером высвечивается логотип портала Госуслуг. Мошенник представляется менеджером или оператором сайта. Называя фамилию, имя и отчество собеседника, он сообщает, что учетная запись удалена, и предлагает защитить персональные данные — провести верификацию. Для этого надо сообщить код из только что поступившего sms-сообщения. Цель мошенников — получить доступ к личному кабинету и счетам в банках.

Верхотурские полицейские призывают быть бдительными и предупреждают, что сотрудники Госуслуг и МФЦ не звонят гражданам. Портал работает в онлайн-режиме и не предполагает личного общения.

Лучше сразу прекратить разговор и отключить звонок. Если вы ответили на входящий вызов, не сообщайте свои персональные данные и коды из поступивших sms-сообщений.

Напомним, ранее мошенники рассылали письма от имени судебных приставов.

*WhatsApp — принадлежит компании Meta, признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ.