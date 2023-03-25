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25 марта 2023, 19:15

Серовская полиция установила личность поджигателя венков у Вечного огня

Полиция

Мальчик не достиг возраста привлечения к какой-либо ответственности, наказание понесут родители. Фото: Алексей Кунилов

Ученик одной из городских школ, 11-летний мальчик, сжигал искусственные цветы и венки на мемориале воинской славы в Серове. Правонарушитель установлен инспекторами по делам несовершеннолетних, сообщает портал СеровГлобус.ру со ссылкой на пресс-службу МО МВД России "Серовский".

"Семья, в которой воспитывается ребенок, неполная, на профилактическом учете не состоит. Поскольку несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к какой-либо ответственности, ее понесут родители по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию ребенка", – рассказали в полиции Серова.

Мальчик поставлен на профилактический учет в ПДН. Решается вопрос о помещении его в Центр временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей Нижнего Тагила.

В школах Серова пройдут профилактические мероприятия, чтобы подобное не повторялось.

Напомним, ранее в Краснотурьинске полиция нашла школьников, которые жгли пакеты на Вечном огне.

Областная газета Свердловской области

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