В Екатеринбурге ограбили благотворительный фонд

Злоумышленники срезали замки и украли дорогостоящий строительный инструмент рабочей бригады. Фото: группа фонда "Люблю и благодарю" в соцсети "ВКонтакте"

Неизвестные проникли в помещение благотворительного фонда "Люблю и благодарю" на Московской улице в Екатеринбурге, где сейчас идут ремонтные работы, срезали замки и украли дорогостоящий строительный инструмент рабочей бригады. Об этом сообщили в сообществе фонда в социальной сети "ВКонтакте".

В здании на Московской планируется оборудовать новый пищевой цех. Из-за кражи оборудования строительные работы остановлены на неопределенное время.

"Конечно, мы вызвали полицию, теперь ждем итогов работы правоохранителей и надеемся, что наш подрядчик сможет оперативно заменить инструмент", — написали представители фонда в сообществе.

В фонде рассказали, что в новом пищевом цехе планировали готовить 750 комплексных бесплатных обедов для нуждающихся, а раздавать их хотели сразу в 6 точках в Екатеринбурге и области.

Ранее "Областная газета" рассказывала о пожаре, который случился в екатеринбургском приюте для бездомных кошек и собак.