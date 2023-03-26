Следователи Екатеринбурга возбудили уголовное дело по факту смерти двоих детей

Тела мальчиков направлены на экспертизу для установления точной причины смерти. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга регионального СКР возбудил уголовное дело по сообщению о смерти двух детей. Об этом информирует пресс-служба СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

В правоохранительные органы вечером 25 марта поступило сообщение о том, что в доме на улице Леваневского в Екатеринбурге обнаружены тела двух мальчиков 2015 и 2018 годов рождения с признаками криминальной смерти.

На месте происшествия работу следователей координировал исполняющий обязанности руководителя регионального СКР полковник юстиции Анатолий Надбитов.

В доме, где произошло убийство детей, работают следователи и криминалисты СКР по Свердловской области. Они осмотрели место происшествия, идет допрос свидетелей.

Тела мальчиков направлены на экспертизу для установления точной причины смерти. Обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, ранее прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга организовала проверку в связи с гибелью детей.