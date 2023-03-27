За выходные на водоемах Среднего Урала под лед провалились пять человек

ЧП произошли на Белоярском и Нейво-Рудянском водохранилищах. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Три происшествия за прошедшие выходные случились на водоемах Свердловской области. Под лед провалились пять человек, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

25 марта под лед ушли два рыбака, которые находились на акватории Белоярского водохранилища. Мужчины были спасены и доставлены на берег.

26 марта рыхлый лед не выдержал двух мужчин, рыбачивших на Нейво-Рудянском пруду под Кировградом. Любителей экстремальной рыбалки из холодной воды спасли неравнодушные прохожие.

Еще один человек провалился под лед 26 марта на Белоярском водоеме. Мужчина катался по акватории на снегоходе, лед не выдержал, и водитель вместе с техникой упал в воду. На помощь мужчине пришли специалисты "Центра спасения" и Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, пострадавшего доставили на берег.

Спасатели напоминают, что лед на водоемах региона стал рыхлым и наполнился водой, выходить на него опасно.

Ранее с акватории Белоярского водохранилища были спасены два рыбака, которые находились на дрейфующей льдине.