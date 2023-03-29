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29 марта 2023, 09:44

ГИБДД раскрыла подробности ДТП на Серовском тракте с пострадавшим ребенком

ДТП

ГИБДД проводит расследование. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области

В Госавтоинспекции Свердловской области установили предварительные причины ДТП на Серовском тракте, в котором погиб один человек, пострадали семимесячный ребенок и его мама.

Один из очевидцев дорожной аварии пояснил сотрудникам ГИБДД, что водитель Chevrolet Cruze начал совершать опасный маневр — обгон. В результате чего легковой автомобиль столкнулся со встречным КамАЗом.

Водитель Chevrolet Cruze погиб на месте. Его 26-летняя супруга и семимесячный малыш были госпитализированы. У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую и тупую травмы живота, у ребенка выявили травмы головы. При необходимости малыша доставят в екатеринбургскую ДГКБ № 9. Известно, что ребенка перевозили в машине в детском автокресле — без нарушений правил дорожного движения (ПДД), сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.

О погибшем водителе Chevrolet Cruze известно, что он проживал в Кировграде, его стаж вождения составляет 8 лет. В течение последних двух лет он 11 раз привлекался к административной ответственности, преимущественно за превышение скорости.

На месте ДТП был проверен и водитель КамАЗа. Инспекторы технического надзора Госавтоинспекции выявили нарушения правил использования тахографа, в отношении водителя грузовика составлен административный материал.

По факту дорожной аварии проводится расследование. Движение на трассе восстановлено.

Напомним, ДТП на 131-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло накануне.

Областная газета Свердловской области

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