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29 марта 2023, 11:54

В центре Екатеринбурга водитель автобуса сбил ребенка на электросамокате

Самокат

Мальчик на электросамокате ехал на красный сигнал светофора. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Малышева — 8 Марта водитель автобуса сбил ребенка на электросамокате, который выехал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП 14-летний подросток с ушибами доставлен в больницу, сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

За рулем автобуса находился 53-летний мужчина, стаж вождения которого составляет 29 лет.

Видео: отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.

В ГИБДД призывают водителей быть особенно внимательными при приближении к пешеходным переходам. Родителям инспекторы рекомендуют провести с детьми беседы, рассказать о необходимости соблюдения правил безопасности на дороге при использовании электросамокатов. Пользователи средств индивидуальной мобильности должны помнить, что при пересечении дороги, нужно обязательно спешиваться.

Напомним, ранее в ГИБДД Свердловской области раскрыли подробности ДТП на Серовском тракте с пострадавшим ребенком. 

Областная газета Свердловской области

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