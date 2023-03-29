Из горящей высотки в Екатеринбурге эвакуировали 60 жильцов

Горела квартира на 15-м этаже. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

В Академическом районе Екатеринбурга загорелась квартира в 24-этажном доме. Из здания силами МЧС были эвакуированы 60 жильцов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

18 человек, из которых двое детей, были спасены огнеборцами с помощью масок дыхательных аппаратов.

По данным МЧС, горела квартира на 15-м этаже в доме на улице Павла Шаманова, площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пожарные оперативно ликвидировали открытое горение. На тушение были привлечены 40 сотрудников и 13 единиц техники.

Причина возгорания устанавливается, данных о погибших не поступало.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Напомним, ранее в Арамиле был ликвидирован крупный пожар в научно-производственном комплексе.