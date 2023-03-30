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30 марта 2023, 13:17

ФСБ задержала в Екатеринбурге подозреваемого в шпионаже журналиста из США

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Американский журналист был задержан при попытке получения секретных сведений. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге сотрудниками ФСБ задержан журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович. Корреспондента издания подозревают в шпионаже.

"Пресечена противоправная деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal гражданина США Гершковича Эвана 1991 года рождения, подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства", — сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Сообщается, что журналист, являющийся гражданином США, действовал по заданию американской стороны, собирал сведения о работе одного из предприятий военно-промышленного комплекса России, данные о котором являются государственной тайной. Задержан корреспондент был при попытке получения секретной информации.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). 

Напомним, ранее ФСБ предотвратила теракт в Свердловской области. 

Областная газета Свердловской области

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