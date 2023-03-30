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30 марта 2023, 14:16

В Екатеринбурге огнеборцы ликвидируют пожар на автомойке

Горящая автомойка

Автомойка загорелась на улице Венгерских Коммунаров в Екатеринбурге. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Венгерских Коммунаров загорелась автомойка и бесхозное строение. До приезда пожарных из помещений эвакуировались три человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

По данным регионального главка МЧС, сложность тушения заключалась в том, что внутри строений находились газовые баллоны. К ликвидации пожара были привлечены 4 единицы техники и 19 сотрудников.

Пожар локализован на площади 160 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано. Данных о погибших и пострадавших нет. 

Видео: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Напомним, ранее на газопроводе в Пелыме произошла разгерметизация, последствия ЧП ликвидируются. 

Областная газета Свердловской области

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