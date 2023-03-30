Темы дня

Общество / Происшествия
30 марта 2023, 15:15

Смертельная авария с участием трех грузовиков произошла на ЕКАД

ДТП

На ЕКАД столкнулись три грузовика. Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области

Один человек погиб и еще один пострадал в дорожной аварии на 23-м километре Екатеринбургской кольцевой дороги, сообщили в УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.

По предварительным данным Госавтоинспекции, на дороге столкнулись три грузовые машины: Fiat Ducato, МАЗ и МАН с полуприцепами. В ДТП погиб водитель МАЗ, травмы получил мужчина, управлявший грузовиком МАН. Его доставили в больницу.

Из-за аварии на трассе организовано реверсивное движение, сотрудники ГИБДД пропускают транспорт по одной полосе. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, ранее на Серовском тракте в аварию попала семья, глава которой погиб, пострадали его супруга и семимесячный ребенок.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.03.2023, 18:04 / Общество
В России возобновляется программа льготного автокредитования
30.03.2023, 17:19 / Общество
Евгений Куйвашев утвердил программу модернизации коммунальной инфраструктуры Свердловской области
30.03.2023, 16:34 / Политика
Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Екатеринбурге американского журналиста
30.03.2023, 16:32 / Общество
СКР возбудил уголовное дело в отношении одного из руководителей Нижнетуринской больницы
30.03.2023, 15:30 / Культура
Спектакли Донецкого молодежного театра посетили около 10 тысяч свердловчан