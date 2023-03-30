Смертельная авария с участием трех грузовиков произошла на ЕКАД

На ЕКАД столкнулись три грузовика. Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области

Один человек погиб и еще один пострадал в дорожной аварии на 23-м километре Екатеринбургской кольцевой дороги, сообщили в УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.

По предварительным данным Госавтоинспекции, на дороге столкнулись три грузовые машины: Fiat Ducato, МАЗ и МАН с полуприцепами. В ДТП погиб водитель МАЗ, травмы получил мужчина, управлявший грузовиком МАН. Его доставили в больницу.

Из-за аварии на трассе организовано реверсивное движение, сотрудники ГИБДД пропускают транспорт по одной полосе. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, ранее на Серовском тракте в аварию попала семья, глава которой погиб, пострадали его супруга и семимесячный ребенок.