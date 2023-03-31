В Екатеринбурге оштрафована позвонившая 4 444 раз должнику гендиректор микрокредитной организации

За 3 дня должнику позвонили 4 444 раза. Фото: Полина Зиновьева

К административной ответственности привлечена гендиректор микрокредитной финансовой организации в Екатеринбурге, которая в течение трех дней 4 444 раза позвонила должнику. Продолжительность звонков не превысила одной секунды, сообщили в отделе по взаимодействию со средствами массовой информации ГУФССП России по Свердловской области.

В службе судебных приставов сообщили, что к ним обратился житель Екатеринбурга. Он пожаловался на действия микрофинансовой организации, перед которой у него есть долг, рассказав, что на его мобильный телефон с периодичностью в несколько секунд стали звонить кредиторы. Они же атаковали электронную почту, отправляя сообщения в рабочие дни с 22:00 до 8:00, что является нарушением закона.

Действия микрокредитной организации надзорный орган расценил как оказание психологического давления на должника. Был составлен протокол об административном правонарушении, руководителя компании признали виновной. Ей был назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Напомним, ранее приставы из Екатеринбурга взыскали миллионный долг по алиментам.