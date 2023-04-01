В Первоуральске пенсионерка пыталась поджечь военкомат после общения с незнакомцами по телефону

Женщина пыталась поджечь тряпку, пропитанную горючей жидкостью, но не справилась с зажигалкой. Фото: Алексей Кунилов

В Первоуральске задержана 73-летняя жительница, которая пыталась поджечь военкомат. Пенсионерка перед этим долго разговаривала по телефону.

Как сообщил "Областной газете" собственный источник, пожилая женщина появилась у здания военного комиссариата Первоуральска накануне вечером. Она долго стояла на крыльце, разговаривала по телефону и постоянно искала что-то в своей сумке.

Странную пенсионерку из окна заметила сотрудница полиции, которая дежурила в здании военкомата. Когда она вышла на улицу, на крыльце уже никого не было и стояла стеклянная бутылка с маслянистой жидкостью с тряпкой.

По камерам наружного наблюдения было установлено, что женщина пыталась поджечь тряпку, но не справилась с зажигалкой и ушла.

Примерно через четыре часа пенсионерка вернулась к зданию военкомата, где ее задержали сотрудники правоохранительных органов. В сумке у нее оказалась бутылка с горючей жидкостью. Женщину доставили в отдел полиции.

По словам собеседника издания, в последнее время телефонные мошенники стали принуждать пенсионеров к противоправным действиям. В Свердловской области зафиксировано уже два подобных случая, когда неизвестные аферисты, общаясь с пожилыми людьми по телефону, убедили их совершить правонарушения.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле мошенники убедили пенсионерку поджечь военкомат.