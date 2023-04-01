В ДТП на Режевском тракте погибли два человека

Водитель автомобиля Daewoo Nexia не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня на 75 км автодороги Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское произошло ДТП, в результате которого два человека погибли, еще трое находятся в больнице. Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo Nexia, мужчина 1977 года рождения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris.

В результате ДТП пострадали 5 человек — водитель и три пассажира Daewoo Nexia, а также 28-летний водитель Hyundai Solaris, которому медики на месте оказали помощь. Водитель Daewoo Nexia погиб на месте. Позднее в реанимации скончался его пассажир. Еще два пассажира Nexia с различными травмами доставлены в Режевскую районную больницу.

На месте происшествия автоинспекторы провели необходимые замеры, составили процессуальные документы. По данному факту органы внутренних дел проводят расследование.

Госавтоинспекция призывает водителей выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, не совершать опасных маневров, создающих угрозу безопасности дорожного движения.

Напомним, ранее ГИБДД раскрыла подробности ДТП на Серовском тракте с пострадавшим ребенком.