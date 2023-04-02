В Екатеринбурге в дорожной аварии пострадали семилетний мальчик и женщина

Пострадавшие с черепно-мозговыми травмами доставлены в больницы Екатеринбурга. Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу

Два пассажира — женщина и ребенок — пострадали в ДТП в столице Урала на улице Московской. Им потребовалась госпитализация, сообщили в отделении пропаганды Госавтоинспекции УМВД РФ по Екатеринбургу.

По предварительной информации, водитель автомобиля такси двигался по улице Московской со стороны улицы Николая Островского в направлении Объездной дороги. При повороте налево он не предоставил преимущества "Ладе Веста", которая двигалась во встречном направлении.

В результате ДТП пострадали пассажиры такси — мальчик 7 лет и 34-летняя девушка, которые сидели сзади. Оба с черепно-мозговыми травмами доставлены в больницы Екатеринбурга.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что автомобилем такси управлял 35-летний мужчина со стажем вождения 5 лет.

На месте дорожной аварии сотрудники Госавтоинспекции провели замеры и опросили участников происшествия.

Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей строго соблюдать ПДД, быть предельно внимательными при совершении маневров.

Напомним, ранее в Екатеринбурге в ДТП с автобусом пострадала трехлетняя девочка.