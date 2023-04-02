Свердловские огнеборцы потушили условный пожар на НПО автоматики

Пожарные оперативно обнаружили очаг возгорания и ликвидировали условный пожар. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге МЧС провели пожарно-тактические учения. Вместе с сотрудниками НПО автоматики они отработали взаимодействие в случае возгорания, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Условный пожар возник в помещении цеха на первом этаже главного корпуса АО "НПО автоматики". Пожарная сигнализация сработала своевременно. Администрация предприятия эвакуировала 150 работников.

На место возгорания прибыли специалисты МЧС. Так как условный пожар сопровождался сильным задымлением, для разведки на месте было сформировано звено газодымозащитной службы и развернут штаб пожаротушения.

Пожарные оперативно обнаружили очаг возгорания и ликвидировали условный пожар на площади 30 квадратных метров.

По итогам учений удалось достичь слаженного и оперативного взаимодействия всех служб предприятия с подразделениями пожарной охраны.

Напомним, ранее пожарные провели учения в свердловской областной больнице.