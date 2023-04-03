В Екатеринбурге природный пожар подбирается к жилым домам

На ликвидацию пожара направлены 8 единиц техники и 39 сотрудников МЧС. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Сухая трава загорелась в Екатеринбурге на улице Ротной. Огонь охватил площадь 10 гектаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Распространению пламени способствует порывистый ветер, существует угроза распространения огня на жилые дома.

На месте ЧП работают пожарные. Привлечены 8 единиц техники и 39 человек личного состава. Тушение огня осложнено удаленностью водоисточников.

На месте пожара для разведки задействована беспилотная авиационная система, а также развернут и функционирует оперативный штаб.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Отметим, с 15 апреля в Свердловской области вводится особый противопожарный режим. На открытом воздухе запрещено разводить костры.

Напомним, ранее на Среднем Урале презентовали мобильное приложение "Берегите лес".