Первый в этом году лесной пожар зафиксирован на Среднем Урале

Непотушенный костер стал причиной первого пожара в регионе. Фото: Галина Соловьева

Первый в этом году лесной пожар общей площадью 21 гектар оперативно ликвидирован в Алапаевском лесничестве Свердловской области. Причиной возгорания стал непотушенный костер.

Как сообщает департамент информационной политики региона, работа в пожароопасный сезон будет организована в соответствии с утвержденным губернатором Евгением Куйвашевым сводным планом тушения лесных пожаров. В регионе выстроена многоуровневая система контроля.

"Мы видим не только пожары, но и людей, которые нарушают противопожарный режим. Если людям во время сухой погоды придет мысль начать разжигать костер в садах или в местах отдыха — это сразу зафиксируют камеры", — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Андрей Курьяков.

За нарушение требований пожарной безопасности для граждан установлен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а в условиях особого противопожарного режима — до 20 тысяч рублей.

Тушить пожары в государственном лесном фонде уполномочена Уральская база авиационной охраны лесов. В ее составе — более 700 человек и 449 единиц спецтехники. Благодаря национальному проекту "Экология" парк лесопожарной техники обновлен на 98%. В случае необходимости к тушению лесных пожаров будут привлекаться сотрудники аварийно-спасательных формирований МЧС, лесничеств, арендаторы лесных участков, пожарные службы муниципальных образований.

Напомним, что Свердловская область вошла пятерку лучших регионов страны по борьбе с лесными пожарами в 2022 году. По итогам пожароопасного сезона площадь, пройденная огнем, в регионе сократилась в 4,4 раза по сравнению с 2021 годом, а количество природных пожаров — почти в 2 раза.

Уральские леса занимают площадь 15,5 млн гектаров — это более 80% всей территории Свердловской области. Пожароопасный период в регионе длится в среднем около 6 месяцев: начинается 15 апреля и заканчивается в конце сентября — начале октября.

Напомним, свердловчане сами могут сообщать спасателям о пожарах с помощью мобильного приложения "Берегите лес".