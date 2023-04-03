В Екатеринбурге локализовали природный пожар

Сотрудники МЧС локализовали пожар на улице Ротной в Екатеринбурге, где загорелась трава. По уточненным данным, площадь возгорания составила 7 гектаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
На борьбу с пожаром были привлечены 47 человек и 11 единиц техники. Сейчас на территории проводится проливка тлеющих участков.
В районе возгорания сотрудники екатеринбургского филиала регионального Центра гигиены и эпидемиологии отобрали для исследования пробы воздуха.
Санитарные врачи рекомендуют жителям ближайших домов ограничить пребывание на открытом воздухе, не открывать окна, отказаться от контактных линз, употреблять больше воды, промывать глаза, нос и горло. Также желательно воздержаться от курения, в доме провести влажную уборку. При выходе на улицу следует надевать маски или респираторы.
В случае возникновения одышки, кашля, бессонницы и обострения хронических болезней необходимо обратиться за помощью к врачу.
Напомним, сегодня днем на улице Ротной в Екатеринбурге загорелась сухая трава, была угроза распространения огня на жилые дома.