В Екатеринбурге локализовали природный пожар

На месте пожара проводится проливка тлеющих участков. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Сотрудники МЧС локализовали пожар на улице Ротной в Екатеринбурге, где загорелась трава. По уточненным данным, площадь возгорания составила 7 гектаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

На борьбу с пожаром были привлечены 47 человек и 11 единиц техники. Сейчас на территории проводится проливка тлеющих участков.

В районе возгорания сотрудники екатеринбургского филиала регионального Центра гигиены и эпидемиологии отобрали для исследования пробы воздуха.

Санитарные врачи рекомендуют жителям ближайших домов ограничить пребывание на открытом воздухе, не открывать окна, отказаться от контактных линз, употреблять больше воды, промывать глаза, нос и горло. Также желательно воздержаться от курения, в доме провести влажную уборку. При выходе на улицу следует надевать маски или респираторы.

В случае возникновения одышки, кашля, бессонницы и обострения хронических болезней необходимо обратиться за помощью к врачу.

Напомним, сегодня днем на улице Ротной в Екатеринбурге загорелась сухая трава, была угроза распространения огня на жилые дома.