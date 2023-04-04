Спасатели рассказали свердловчанам об опасности сжигания сухой травы

Утверждение, что сжигание сухой травы весной полезно — миф. Фото: Павел Ворожцов

С наступлением теплой весенней погоды свердловчане начинают при уборке садовых участков жечь сухую траву. В МЧС предупредили, что делать это категорически нельзя.

"Утверждение, что сжигание сухой травы весной полезно — миф! Пал травы создает угрозу перехода огня на жилые дома и постройки. Также сжигание сухой растительности несет и экологические проблемы", — говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Спасатели напоминают, что пал травы опасен. Он может преобразоваться в торфяные или лесные пожары, существует угроза перехода огня на жилые дома. После сжигания прошлогодней растительности снижается плодородие почвы, пропадает ее полезная микрофлора, в том числе и та, которая помогает растениям противостоять болезням. Экологический вред также состоит в гибели насекомых, мелких зверей и птиц.

Накануне спасатели потушили большой пожар в черте Екатеринбурга. Сухая трава загорелась на улице Ротной.