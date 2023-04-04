Темы дня

Общество / Происшествия
4 апреля 2023, 15:02

Правоохранительные органы выясняют подробности нападения собак на подростков в Карпинске

Собаки

Сотрудники прокуратуры выясняют, действует ли на территории Карпинска контракт на отлов бездомных животных. Фото: Павел Ворожцов

После публикаций СМИ о нападении собак на подростков прокуратура Карпинска организовала проверку. Агрессивные животные напугали и искусали детей.

По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, безнадзорные собаки напали на двух ребят 2009 года рождения. Подростков доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь.

Прокуратура установит обстоятельства произошедшего. Также сотрудникам надзорного ведомства предстоит узнать, действует ли на территории муниципалитета контракт на отлов бездомных животных.

К выяснению подробностей инцидента подключился следственный отдел Краснотурьинска. Сотрудники определят степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростков, для этого будут проведены необходимые экспертизы, уточнили в пресс-службе Следственного управления СК России по Свердловской области.

Напомним, ранее правительство Свердловской области утвердило новый порядок контроля за бездомными животными.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.04.2023, 16:45 / Общество
Мемориальную доску в память о Станиславе Набойченко откроют в УрФУ
04.04.2023, 16:42 / Экономика
Владимир Путин заявил, что зарплата россиян должна вырасти на 3–5%
04.04.2023, 16:04 / Общество
Обеспечение школ и больниц качественным питанием находится на особом контроле свердловских властей
04.04.2023, 16:00 / Общество
Будущий кампус УрФУ презентовали в Екатеринбурге школьникам и учителям из других регионов
04.04.2023, 15:49 / Общество
Первая репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге