Правоохранительные органы выясняют подробности нападения собак на подростков в Карпинске

Сотрудники прокуратуры выясняют, действует ли на территории Карпинска контракт на отлов бездомных животных. Фото: Павел Ворожцов

После публикаций СМИ о нападении собак на подростков прокуратура Карпинска организовала проверку. Агрессивные животные напугали и искусали детей.

По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, безнадзорные собаки напали на двух ребят 2009 года рождения. Подростков доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь.

Прокуратура установит обстоятельства произошедшего. Также сотрудникам надзорного ведомства предстоит узнать, действует ли на территории муниципалитета контракт на отлов бездомных животных.

К выяснению подробностей инцидента подключился следственный отдел Краснотурьинска. Сотрудники определят степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростков, для этого будут проведены необходимые экспертизы, уточнили в пресс-службе Следственного управления СК России по Свердловской области.

Напомним, ранее правительство Свердловской области утвердило новый порядок контроля за бездомными животными.