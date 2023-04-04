Правоохранительные органы выясняют подробности нападения собак на подростков в Карпинске

После публикаций СМИ о нападении собак на подростков прокуратура Карпинска организовала проверку. Агрессивные животные напугали и искусали детей.
По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, безнадзорные собаки напали на двух ребят 2009 года рождения. Подростков доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь.
Прокуратура установит обстоятельства произошедшего. Также сотрудникам надзорного ведомства предстоит узнать, действует ли на территории муниципалитета контракт на отлов бездомных животных.
К выяснению подробностей инцидента подключился следственный отдел Краснотурьинска. Сотрудники определят степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростков, для этого будут проведены необходимые экспертизы, уточнили в пресс-службе Следственного управления СК России по Свердловской области.
Напомним, ранее правительство Свердловской области утвердило новый порядок контроля за бездомными животными.