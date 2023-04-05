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Общество / Происшествия
5 апреля 2023, 09:28

ФСБ задержала на Среднем Урале супружескую пару по подозрению в госизмене

Задержанные

Задержанные взяты под стражу. Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Свердловской области

В Нижнем Тагиле ФСБ в ходе спецоперации задержала двух местных жителей, причастных к госизмене. Супружеская пара подозревается в шпионаже в отношении предприятия оборонно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Свердловской области.

В региональном управлении ФСБ уточнили, что задержанные за вознаграждение передали сведения военно-технического характера спецслужбам Украины. Данная информация могла быть использована против Вооруженных сил РФ.

"В ходе оперативных мероприятий по месту жительства подозреваемых изъяты предметы шпионской деятельности", — сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело (ст. 275 УК РФ "Государственная измена" в форме шпионажа). Подозреваемые взяты под стражу.

Видео: пресс-служба УФСБ РФ по Свердловской области

Напомним, ранее ФСБ задержала в Екатеринбурге подозреваемого в шпионаже американского журналиста. 

Областная газета Свердловской области

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