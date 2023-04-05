В МЧС призывают свердловчан не жечь сухую траву из-за роста числа ландшафтных пожаров

Спасатели просят провести беседы с детьми о недопустимости поджога травы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сотрудники МЧС призывают жителей Свердловской области отказаться от сжигания сухой травы и предупредить детей об опасности поджогов прошлогодней растительности. По данным пресс-службы регионального главка МЧС, на Среднем Урале зафиксирован рост числа ландшафтных пожаров.

В ведомстве отмечают, что большинство возгораний связаны с человеческим фактором.

"46 пожаров произошло в регионе с начала этого года. Их общая площадь составила 36 га. Зачастую основной причиной пожара является человек", — говорится в сообщении МЧС.

Спасатели просят жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности. Также необходимо рассказать детям о последствиях поджога травы. В ведомстве отмечают, что ландшафтные пожары представляют серьезную опасность для населенных пунктов: ветер может распространить огонь на жилые постройки.

Напомним, ранее огнеборцы ликвидировали природный пожар в екатеринбургском поселке, огонь с которого едва не перекинулся на жилые дома.