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Общество / Происшествия
5 апреля 2023, 12:44

В цирковой студии Заречного подросток получил тяжелые травмы

Скорая помощь

На занятии в цирковой студии ребенок упал с высоты 2-3 метров. Фото: Павел Ворожцов

Белоярская межрайонная прокуратура организовала проверку после того, как 14-летний подросток травмировался на занятии в цирковой студии Дворца культуры Заречного, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По предварительной информации, мальчик занимался в цирковой студии "Арена" Дворца культуры "Ровесник". Во время выполнения номера "гимнасты на ремнях" оборвался металлический трос. Ребенок упал с высоты около 2-3 метров. С тяжелыми травмами головы и позвоночника он был госпитализирован.

Прокуратура выясняет обстоятельства и причины произошедшего. По итогам будет дана оценка, касающаяся соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья детей во время образовательного процесса. Специалисты установят, было ли исправно специализированное оборудование, а также соблюдалась ли техника безопасности во время занятий.

Напомним, ранее врачи Екатеринбурга спасли упавшего с трехметровой высоты египетского туриста.

Областная газета Свердловской области

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