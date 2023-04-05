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Общество / Происшествия
5 апреля 2023, 15:09

На Верх-Исетском пруду Екатеринбурга под лед провалились рыбаки

Спасение провалившихся под лед

Спасатели с помощью спинального щита и веревки вытащили на берег двоих человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Сегодня днем в экстренные службы поступил сигнал, что на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге 3 человека провалились под лед, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области. 

На место происшествия прибыли пожарные 2-й пожарно-спасательной части. С помощью спинального щита и веревки они вытащили на берег двоих человек. Еще одного мужчину спасли очевидцы до прибытия экстренных служб.

Всех троих осмотрели медики скорой медицинской помощи.

В МЧС напоминают, что выход на тонкий лед опасен.

Напомним, в конце марта за два дня на водоемах Среднего Урала под лед провалились пять человек.

Областная газета Свердловской области

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