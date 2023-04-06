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Общество / Происшествия
6 апреля 2023, 12:23

Сотрудники МЧС за сутки спасли 33 провалившихся под лед на акваториях Свердловской области

  Олеся Касперович
Лед уже напитан водой и очень опасен

За прошедшие сутки спасатели выезжали на вызовы о провалившихся под лед людей 4 раза. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

За прошедшие сутки в Свердловской области зафиксировано 4 случая провала людей под лед, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Свердловской области. Спасены 33 человека.

"Инциденты произошли на акваториях Екатеринбурга, городского округа Заречный и Новоуральского городского округа. К счастью, во всех случаях обошлось без жертв", — говорится в сообщении спасателей.

2 случая произошли накануне на Белоярском водохранилище, где рядом с насосной станцией под лед провалились 4 человека. Все они были спасены и доставлены на берег. В этот же день на Белоярском водохранилище из воды были спасены 7 рыбаков. А чуть позже еще 18 человек были эвакуированы с отколовшейся льдины. Спасенным не требовалась помощь врачей.

Еще один инцидент зафиксирован в Новоуральске. На акватории Верх-Нейвинского пруда под лед провалился мужчина, не дойдя до берега 70 метров. Спасатели подоспели вовремя.

В соответствии с действующим областным законодательством выход на лед под запрещающие аншлаги наказывается административным штрафом в размере до 5000 рублей.

В МЧС напоминают, что лед уже непрочный и по всей толщине напитан водой. Гражданам необходимо помнить самим и переговорить со своими детьми о том, что выходить на водоемы очень опасно.

О том, как вчера под лед на Верх-Исетском пруду провалились три рыбака, уже рассказывала "Областная газета".

Областная газета Свердловской области

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